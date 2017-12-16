1919愛走動單車環台 新竹830名車友不畏濕冷陪騎

儘管入冬最強一波冷氣團逼近台灣，有許多家長仍帶著孩子一起參與公益活動，出發前在新竹縣政府廣場做暖身操。 （記者廖雪茹攝）

2017-12-16 12:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第16屆1919愛走動「單車環台大串連-新竹場陪騎」，今晨在新竹縣政府前廣場舉行，約830名愛心車友不畏濕冷，在細雨中一起為急難家庭陪騎20公里，其中有許多家長帶著孩子一起參與公益活動，呼籲新竹地區的民眾踴躍響應救助急難家庭。

今天上午7點許，來自新竹地區830名車友，穿上防寒雨衣，在縣府廣場做完暖身操之後，由新竹縣長邱鏡淳等人鳴笛出發，邱陪騎一小段，一路叮嚀天雨路滑要小心。一行人從縣治區騎到興隆路，上興隆大橋到竹東公道路，經由中正大橋、頭前溪自行車道等，再回到縣府，全程約20公里。

主辦單位基督教救助協會、空中英語教室表示，根據行政院主計總處106年人力運用調查統計結果顯示，全台898萬名受雇勞工中，有超過305萬人月領不到3萬元，其中更有40萬人月收入不到2萬元，低薪比例達34％，即每3名勞工就有1人深陷低薪漩渦。

主辦單位說，這些所謂的「窮忙族」，平日或許尚可勉力生活，但一旦遇到天災、重大傷病、失業等意外時，因不符合社會救助法規的補助標準，往往無法得到任何補助或津貼，很容易就陷入絕境，成為「急難家庭」，急需社會大眾伸出援手救助。

為此，主辦單位預計12月23日啟行「1919單車環台」募款壯行，9月起並展開4場系列募款活動，今天新竹場是第3場陪騎；4場陪騎所得扣除成本，將全數捐給「1919愛走動-急難家庭救助計畫」。