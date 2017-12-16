實習生該支薪嗎？故宮徵無給職實習生引網友兩面論戰

故宮徵求無給職實習生，引來網友激烈討論。（圖取自PTT）

2017-12-16 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院昨（16）日於臉書專頁發文，徵求北部院區的寒假實習生，除了希望學生能配合週末上班還需精通繪圖軟體，且是「無給職」，徵才啟事一出引發網友論戰，有人認為這是「以實習之名行壓榨之實」，也有人認為「實習等同校內課程的延伸與實作」，為弭平爭議，故宮火訴刪除該則徵才啟事，同時表示會再研議新做法。

故宮日前於臉書發文徵求1月中旬至2月下旬的寒假實習生，並表示此工作為「無給職」，希望可以尋找就讀藝術、設計或人文歷史相關科系，對博物館教育推廣工作「有興趣、有熱忱」，並願意與人群接觸且「富有服務精神」的大專院校或研究所學生。另外，若因業務需求得週末上班，平日可申請補休，「精通繪圖軟體」、「自備電腦者」尤佳。

此徵才文出現後引起網友激烈討論，有網友質疑這種做法與一般公司行號的邏輯「無縫接軌」、「乾脆通通徵求志工，都不用付薪水多好，有些地方根本不該設免費志工，根本壓縮到有薪職缺」，「學生本來不用付費就能參觀，徵大專院校實習生用那條件，不如寫徵懂電腦行銷及對文史藝術有興趣的志工」、「以實習之名行壓榨之實。」

但也有網友認為：「不懂現在的學生在想什麼」、「我實在沒那個顏面敢跟別人說什麼我有這個專才一定要拿錢當有給職的『實習生』」、「實習等同校內課程的延伸與實作，既然是學習，為什麼要想這麼多，以為自己真的很專業了？」、「每個實習機構或企業都有自己的考量，故宮沒必要如此順從他們吧」。

還有網友批評根本是「慣老闆思維」，拿故宮博物院去跟實習機構或企業做比較、「故宮裡學到的東西在民間可以幹嘛」、「若開放實習後故宮得不到任何益處，可以不要開啊，講得好像故宮不需要便宜人力一樣，現在還要求免費人力，在故宮實習有那麼了不起的話，乾脆反過來，故宮收錢讓人體驗在故宮工作算了」、「應徵單位一開始就寫明無給職，對方態度很清楚，剩下是『實習生』的角色是否屬於基本工資（最低薪資）之保障範圍。」

此事件引起話題後，故宮將原本的徵才文刪除，表示感謝各界的關注，為順應民意將會另外研擬更有利於青年的學習方案，擇期再公布。