迎耶誕 貓纜、兒童新樂園、冰上樂園齊推活動

2017-12-16 11:58

〔記者黃建豪／台北報導〕耶誕佳節將至，由台北市政府委託台北捷運公司經營的3處場館，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園，將一同推出促銷與應景活動。

台北捷運公司指出，即日起至明年1月1日止，兒童新樂園區內各點位可索取耶誕月活動集點券。集滿4點可以參加週週抽好禮活動；集滿7點還可獲得限量一組2張的悠遊卡防水貼紙；8點全部集滿，再加贈如果大戲系列貼紙，並在明年1月抽出Gogoro機車、歐洲任選3國火車通行證、台東熱氣球空中遊覽自由飛行等的超級大獎。

而12月23日至明年1月1日期間，兒樂與鄰近科教館、天文館合作，推出「歡樂聖誕三館」拍照集章活動，在兒童新樂園、科教館、天文館、捷運劍潭站及士林站索取集章酷卡，憑酷卡不但享有免費入園，與園區耶誕月背板合照後到遊客服務中心蓋章，還可兌換單次免費遊樂券1張，只要集滿印章即享3館好禮3選一；此外，憑酷卡到天文館及科教館可享購票及部分購物、餐飲優惠。

貓空纜車方面，12月23日至12月24日，在捷運貓空站外的木棧平台設有祈福牆，免費提供許願卡及綁帶，，站外木棧平台亦搭設1組耶誕樹，現場民眾不但可拍照留念，還有機會拿到耶誕老人不定時發送的小禮物。另在動物園南站1樓大廳1台約52吋互動電視，可讓遊客現場拍照後上傳電視，並可在電視上發揮創意，自行彩繪的照片電子檔可選擇保留。

至於冰上樂園將讓民眾體驗「冰壺推推樂」限時活動，於12月22日下午2時20分至5時30分、12月23日及24日中午12時20分至下午5時30分，冰上樂園雪白冰面上除了有繽紛耶誕森林、可愛雪人，還有耶誕老公公陪玩冰壺，只要把冰壺推進標線就可兌換每天獨家限量好禮。同時，冰上樂園單張發票消費滿700元就可參加好康抽獎活動，獎品有各式主題餐廳免費餐券，包含起家雞韓式炸雞、Hala Chicken紐約雞上飯、必勝客歡樂吧及Hello Kitty凱蒂貓火鍋等限量餐券。