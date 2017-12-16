桃園成功國小大樓有巧思 牆面借位呈百年樹人圖像

成國國小綜合大樓牆面的馬賽克彩磚，拼貼出小朋友澆水灌溉圖案，以借位方式營造出百年樹人的環境。（記者謝武雄攝）

2017-12-16 11:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區成功國民小學行政大樓老舊、漏水，還有部分鋼筋裸露被列為危樓，已經報廢多年，市府教育局編列預算進行整修，新大樓命名為「綜合大樓」，今天舉行落成啟用典禮，大樓牆面使用馬賽克彩磚拼貼出小朋友澆水灌溉圖案、搭配周邊種植創校60週年紀念樹，並以攝影的「借位」觀念，營造出小朋友種樹的大型百年樹人圖像，讓綜合大樓更具有人文生命力。

市長鄭文燦主持啟用典禮時表示，「綜合大樓」工程經費1億2511萬餘元，為地下1層、地上4樓綜合大樓，樓地板面積1781坪，工期共481日曆天，於106年11月23日竣工，新大樓規劃地下停車場、健康中心、3間行政辦公室、6間專科教室、多功能會議室兼校史館、圖書館、視聽教室，提供更好的教學環境。

鄭文燦表示，成功國小於創校至今1甲子，發展深耕閱讀、創意機器人團隊，參加2017國際奧林匹亞機器人世界賽榮獲第3名，獲家長高度認同與支持，如今學校舊行政大樓拆除改建為「綜合大樓」，讓全校師生擁有嶄新、優質、優美學習環境，綜合大樓每樓層都有不同色彩，繽紛的色調讓教學更活潑生動。