高雄第一科大環安系團隊 將挑戰霍特獎複賽

2017-12-16 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球知名大學商業提案競賽霍特獎（Hult Prize），今年再度祭出100萬美元的創業競賽獎金，鼓勵各國青年參賽。國立高雄第一科大學生爭取到校園初選舉辦權，並選出環安系學生組成的團隊，將代表第一科大勇闖國際區域複賽。

第一科大表示，霍特獎有「商學界的諾貝爾獎」之稱，由美國前總統柯林頓基金會於2009年發起，鼓勵各國大學生、研究生關注社會議題，並透過創辦社會企業解決全球重大發展議題，像是難民、飢荒、能源危機等；政大學生便曾於2015年獲百萬美元創業基金，也是台灣唯一冠軍得主。

霍特獎校園初選第一名可跳過萬人海選，直接晉級區域複賽，獲選機率大增，而未獲選團隊就必須報名全球萬人海選，才能爭取前進區域複賽的機會，競爭非常激烈；經區域複賽晉級的隊伍將前往英國參與8週培訓，最終在紐約聯合國參與全球總決賽，角逐100萬美元的創業基金。

第一科大學生孫韻婷、李宣葳、林詩涓、蔡翔宇和陳聖方，今年首度為同學爭取到霍特獎校園初選舉辦權，並邀請產學專家擔任評審，分別就創新設計、社會企業和商業模式給予意見。

每年霍特獎的競賽主題由聯合國制定，今年主題為「以能源之力改變千萬人的生活」。環境與安全衛生工程系碩士班學生王學兼、李志偉、林青世與大學部學生陳鴻鈞，以「利用汙泥再生製作生質能源」為主題，透過實驗室的專利技術可降低社區中廢污水處理設施所產生的污泥，並利用剩餘污泥與社區中過剩的農業廢棄物可得到具燃燒價值的生質燃料。

獲獎團隊表示，此提案不僅可替社區減少昂貴的清運費，還可幫社區處理不需要的廢棄物，並作為社區供電來源；該提案致力推廣廢物利用，獲評審青睞得到校園初選第1名，明年4月前進上海參加區域複賽。