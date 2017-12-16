自帶食材去海底撈 實測結果讓他直呼...

海底撈最近在官方臉書宣布可以自帶食材用餐。（圖取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

2017-12-16 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕火鍋連鎖店「海底撈」最近在官方臉書宣布可以自帶食材用餐，有網友實測去好市多（COSTCO）購買食材，帶去海底撈加料，店員不但幫他裝盤，甚至還幫忙清洗食材，服務相當貼心，認為這種服務很棒。

海底撈火鍋臉書專頁Po文提到，本月12日開始要預訂包廂沒有低消限制外，台灣各門市開放民眾可以「自帶食材」來加料，不論是食物、酒水皆可，也不會額外收費，就算是店內已有販售的食材也可攜帶入內。

消息在網路引起熱烈討論，有網友實測帶食材去海底撈，並且把過程寫在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書，他先去好市多買了美國頂級無骨火鍋牛肉片、冷凍熟帆立貝、菇菇組合、玉米筍，到了海底撈後，先禮貌詢問店員是否真的能夠帶食材？店員說：「當然可以！也不會多收費！」於是他們就帶著食材入場。

在入場後網友問店員能不能提供盤子裝，店員說交給他處理，還貼心詢問食材是否要清洗，讓他備感窩心。網友也PO出海底撈店員處理完食材的照片，可以看見店員還特別幫忙擺盤、裝飾，牛肉和海鮮的部分還幫忙加上冰塊，以保持新鮮度，服務很細膩。

網友透露，在整個過程中，店員的態度都很真誠，最後的食材上來還擺得很漂亮，服務很不錯。

網友在好市多買的美國頂級無骨火鍋牛肉片。（圖取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

網友當天的餐點。（圖取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

店員幫忙擺盤、裝飾。（圖取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）