全民募集 尋找左營舊城記憶拼圖

2017-12-16 10:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕左營舊城是高雄歷史悠久的老聚落，也是全台目前保存最為完整的清代城池，高市文化局啟動「見城計畫」，重建台灣第一石城，並發起「高雄市左營舊城常民記憶大募集」，希望透過左營舊城老照片、老文物圖像、老記錄等的募集，探尋舊城多元的生活面貌。

高市文化局指出，現今的左營舊城雖無清代建造時防禦統治的功能，但城牆仍屹立不搖矗立在蓮潭畔、龜山腳，歷經清代的縣治城池、日治的軍事重地、國民政府的早期眷村等等，200年來伴隨著朝代更迭的變化，靜默地見證歷史的脈動。

「再造歷史現場－左營舊城見城計畫」執行內容中，對新發現國定古蹟鳳山縣舊城殘蹟增加指定範圍，將歲月悠久古蹟加以修復，希望永續保存高雄這項珍貴的有形文化資產；「高雄市左營舊城常民記憶大募集」中，則收集隱藏在民間、屬於左營舊城的記憶拼圖，引領人們了解左營舊城不同時代風貌的變化。

此次活動歡迎民眾在明年2月28日前，踴躍提供左營舊城相關老記憶，包含周邊聚落地區的相關照片及文件資料，並附上約200個字的圖文故事說明，希望藉由公眾參與尋找舊城記憶，從老照片、老文物、老圖像，或是家族塵封的日記、家譜等記錄募集，能拼湊出歷史的一幕幕，借助現代數位影像，保存無形的文化資產，敘說屬於左營在地的集體記憶，讓見城不只是建城。