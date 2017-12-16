達人帶路漫步府城 穿街走巷看新舊雜揉在地生活

2017-12-16 10:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南漫漫步！台南市觀光旅遊局再祭新招，從傳統老行業、名人故居、文創歷史街區密集區域，規劃「老屋，老店，老生活」散步路線，12月30日起每週六下午將由達人帶路免費導覽，邀請民眾遊走蜿蜒巷弄，發現在地生活之美。

散步路線從大導演李安夢想地全美戲院出發，繞經無師自通的「北巷雕手」張老先生彩繪牆，牆上繪有早期年代的生活場景，包括拉牛車、挑扁擔、炸油條等，十足土創味，是在地人的私房景點。

而藏在西門路2段小巷中的赤嵌璽樓，目前是專營精緻蔬食的老屋餐廳，4層樓半的樓高保留了老洋房的外觀，餐廳內部則裝潢得古色古香，一進門宛如走進民國30、40年代的時空。

之後路線帶領遊客走到一條具百年歷史、融合復古與愜意的新美街，在這不起眼的小巷中，有最古老的金香燭紙行、旅社與榻榻米店，也能看到老屋咖啡、風格民宿、文青文具店，新舊交融的迷人氛圍。除此之外，還有抽籤巷、葫蘆巷、葉石濤文學地景、大井頭、原寶美樓、原金同成商店等老店。

台南觀旅局表示，導覽解說服務即日起開放線上預約報名，導覽時間為每週六下午3至5時舉辦1梯次，每梯次約20人，在全美戲院斜對面空地集合，歡迎熱愛探索老屋、巷弄生活的朋友相偕「逗陣行」。