入冬最強冷氣團來襲 專家：影響時間長、全台有感

2017-12-16 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（16日）有一波冷空氣南下，強度達到強烈大陸冷氣團等級，中央氣象局科技中心主任鄭明典則在臉書提醒，這波冷氣團的特徵為「影響時間長，海邊風速強，全台有感」。

另外，針對第26號輕度颱風「啟德」，鄭明典則指出，「啟德」環流不強，但是對流區很強，加上受到地形的影響，因此對流區幾乎不動。

鄭明典表示，「啟德」原本高低層分離，因為對流持續，現在高低層結合在一起，而颱風的對流區不太移動，持續影響陸地，這是颱風威脅最高的情況。