強烈冷氣團中午抵達 彭啟明：氣溫驟降、持續一週

彭啟明指出，強烈大陸冷氣團將於今天中午左右抵達台灣，北部、東北部氣溫屆時會溜滑梯式驟降。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-16 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東北季風上午開始逐漸南下，北部、東北部地區轉為陰陣雨的天氣，中南部雲量也會逐漸增加，氣象專家彭啟明指出，冷空氣預計中午前後抵達台灣，北部、東北部氣溫將一路溜滑梯驟降。

彭啟明表示，強烈大陸冷氣團今南下，將使北部、東北部地區今天入夜後氣溫驟降，很有可能刷新入冬以來最低溫紀錄。上述沿海空曠地區大約剩下10、11度，市區則約在11至13度；中南部空曠地區也因輻射冷卻效應影響，低溫將降至13、14度。

彭啟明指出，這波強烈冷氣團南下最冷的時刻，將落在今晚明晨、明晚至週一（18日）清晨這2個時段，然而後續不斷有冷空氣南下補充，至少到下週五（22日）各地低溫都在13度左右。降雨方面則只有今天水氣增多，明起偏乾冷空氣南下後，北部、東北部將轉為多雲天氣，西半部則是多雲時晴的天氣。

彭啟明說，空氣品質方面，由於北風增強，將有境外污染物南下，北部大約在普通等級，中部在普通等級或對敏感族群不健康等級，南部則是對敏感族群不健康到對所有族群不健康的紅害等級，提醒民眾需持續關注空氣品質監測數據進行應變。