墾丁滷味有標價為何還被罵？ 原來是因暗黑計價法...

吳師傅滷味被網友控訴又貴又難吃。（圖取自爆廢公社臉書）

2017-12-16 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁吳師傅滷味被網友控訴貴又難吃，一盤920元的滷味新聞曝光後，不少網友也分享經驗，直呼「這家就是貴」，店家卻強調價格都有清楚標出，顧客對價格有疑慮，可以立刻反映，不過，為何有清楚標價，卻還是讓客人在結帳時嚇一跳？原來問題就藏在他們的計價方式！

網友控訴在吳師傅滷味點了2盤滷味，總價是1845元，兩盤的東西都一樣，也就是說一盤價格約為920元，在網路上引起熱烈討論。吳師傅滷味則在新聞曝光後表示，菜色標價都在餐台上方清晰可見，時價則是蔬菜一兩15元、肉類一兩45元，認為顧客對價格有疑慮，希望能在當下就向店員反映，若刻意誹謗不排除提告。也另有網友指出，曾到吳師傅滷味消費，4個男生吃了6000多元，認為被騙，最後鬧到報警處理，才協調成4000元。

《蘋果日報》報導，店家有將價格清楚標出，為何在結帳時顧客會被結帳金額嚇一跳？原因在於雙方對計價標準認知不同，吳師傅滷味的菜單部分食材都標示時價，並未真的寫出價格，另外，像是蔬菜1兩15元，也是較特別的計算方式。

大部分的民眾對兩不太有概念，在台灣1斤等於16兩，有網友直接以斤換算出吳師傅滷味的價格，讓其他民眾更有概念。該名網友指出，1斤等於16兩，在吳師傅滷味點1斤的肉等於720元，比屏東火鍋店的霜降牛還貴；蔬菜1兩15元，1斤就是240元，之前颱風天高麗菜飆漲時，1斤也不過130元、青椒1斤80元，滷味店這種價格實在是太誇張了。