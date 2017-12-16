12/16 各報重點新聞一覽

2017-12-16 06:46

自由時報

持續聚眾滋事 首謀可判10年

中華統一促進黨、愛國同心會等團體未來若再假借陳抗聚眾滋事，恐將構成組織犯罪！立法院會昨天三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，放寬組織犯罪要件為「持續性或牟利性」，今後結構性的團體只要以強暴、恐嚇等方式，實施「持續性」犯行，就能成罪，首謀可被判處三年至十年有期徒刑、併科一億元以下罰金。

詳見持續聚眾滋事 首謀可判10年。

軍人月退地板 比公教多2~3千

基於保障退役軍人老年生活，以及包括民進黨立委在內各界的要求，軍人月退樓地板三二一六○元將往上調高。知情官員昨透露，保障軍人老年生活的月退樓地板擬調增二到三千元，與公教人員略有區隔。

詳見軍人月退地板 比公教多2~3千。

全民大減稅 草案逕付二讀

立法院民進黨團不滿國民黨審查稅改草案牛步化、刻意拖延，昨天直接在立法院會提案，將所得稅法修正草案從立法院財政委員會抽出，逕付二讀，並自昨日起算一個月的協商期，可望於明年一月底前完成三讀，並追溯明年元旦實施，後年五月首度申報。

詳見全民大減稅 草案逕付二讀。

蘋果日報

2盤滷味1845元 吃住比出國貴 墾丁遊客雪崩砍半

國境之南的墾丁觀光人次雪崩下滑！今年墾丁先遭遊客批評花1萬多元遊墾丁，吃住皆貴，不如出國去沖繩，再有香港客拍下民眾把派出所前變電箱當成垃圾桶，墾丁「又貴又髒」負面形象揮之不去，想不到日前再爆出2盤滷味竟索價高達1845元，更重挫形象。墾丁今年旅遊人次可能剩400多萬，創8年來新低，與3年前800萬人次相比近乎腰斬。中央和地方已緊急祭出「7箭」，試圖振興墾丁觀光。

過關門檻6萬3888票 罷免黃國昌今揭勝負

時代力量立委黃國昌罷免案投票今天舉行，推動罷昌與反罷昌兩大陣營昨進行最後衝刺，黃國昌與志工們以掃街方式拜票，沿街握手與選民搏感情，農夫市集創辦人楊儒門、同黨立委等人也現身力挺，盼大家留下好立委；安定力量聯盟除派出宣傳車廣播外，晚上辦「罷前之夜」，希望人民覺醒讓政客下台，現場近千人情緒激昂，孫繼正等人最後在台上下跪祈禱，祈求通過罷免案，創造台灣歷史。

聯合報

綠突襲 爭議法案免審…水利會官派逕付二讀

民進黨團昨在立法院院會以人數優勢強勢表決，將尚未交付委員會審查的「農田水利會組織通則」修正草案及攸關稅改的「所得稅法」修正草案逕付二讀，跳過初審程序。

減少空汙 台中跨年不放煙火了

反空汙大遊行明天在台中、高雄舉行。台中市長林佳龍昨天宣布，為落實環保，今年起官方跨年活動不再放煙火，減少空汙；高雄市府則表示，市府從未放煙火慶祝跨年，今年也不會。

中國時報

國防部通知一銀 沒入保證金48億

慶富造船公司承造獵雷艦案弊端連連，國防部13日正式宣布解約，慶富卻又在前晚搬出「愛國商人」表達續建獵雷艦態度。國防部昨天再次發出聲明強調，已通知慶富公司將刊登政府採購公報為停權廠商，另亦同步通知銀行沒入保證金新台幣48億元。

組織犯罪定義 將從寬認定

立法院昨三讀通過《組織犯罪條例》修正案，放寬組織犯罪定義，將原法條中「具有持續性及牟利性之有結構性組織」的「及」，改為「或」。未來任何團體，即便未牟利，但只要持續性犯下恐嚇、脅迫、強暴等罪，就可重判3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。