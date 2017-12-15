鵬管處「會診」墾丁觀光 民眾譏：泥菩薩過江

2017-12-15 23:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內知名景點墾丁今年旅客很難超過500萬人次大關，交通部觀光局所屬的大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）卻正好被交辦，要配合恆春觀光鐵道，委託顧問公司執行「恆春半島觀光發展藍圖規劃」，飯店業者直呼「舉雙手贊成」，但也有居民認為，觀光局是逼著下屬「泥菩薩過江！」

恆春半島觀光以墾丁最著名，但近年環境及遊憩品質下滑是不爭事實，尤其消費、住宿及運輸價格過高，網路上常出現「去墾丁不如去沖繩」文章。

墾丁遊客連年下滑，反觀鵬管處轄管的小琉球是逐年穩定高升，今天還傳出有連鎖旅店業者要斥資5億元進駐小琉球的海景第一排，打造文創旅店；墾丁遊憩負面消息卻如雨後春筍般冒出，當地甚至有飯店業者認為是「計畫性抹黑」，同業間已串起遇不正確爆料要正面回應的默契，力圖自力自強。

交通部觀光局此時正好要求因為地緣關係的鵬管處，擘畫未來恆春觀光鐵道發展觀光的藍圖，訊息一出，看法兩極。

飯店業者「舉雙手贊成」 認會有幫助

「舉雙手贊成！」墾丁福華飯店總經理張積光說，墾丁的主管機關墾管處是以「保育」為職志，但觀光下滑卻又不屬它管轄，目前因應網路上反彈，同業間也串起遇到不正確爆料要回應、合理反彈適時反應的作法，像福華就已調降耶誕到元旦的房間售價。

張積光說，墾丁畢竟還是國內首屈一指的旅遊景點，觀光局也有「拚觀光」宗旨，切入角度絕對和以保育為職志的墾管處不同。

不過，恆春張姓居民毫不留情面地批評，鵬管處所轄的大鵬灣，現階段的觀光量能明顯不及墾丁，對遊客的吸引力更低，要救墾丁，大鵬灣應更先「自救」，認為此舉是「泥菩薩過江」，墾丁只要垃圾，污水，違法亂象處理好，就至少好一半以上；而跨轄插手，連東港的陳姓居民都不看好，直譏「背金斗甕看風水」。

鵬管處：觀光鐵道正能量 請拭目以待

鵬管處官員則強調，目前是為未來屏東在從新左營到潮州、東港觀光鐵道，再到恆春觀光鐵道及大鵬灣、後壁湖遊艇及大鵬灣輕航機與恆春機場對飛的新世代交通模式，「評估」整個恆春半島乃至屏東縣的觀光發展，會以交通角度帶入所有觀光資源，也請民眾拭目以待，恆春觀光鐵道所帶來的正面能量。