墾丁負面連發 資深業者無懼：重點是把自己準備好

墾丁地區近期負面消息不斷。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-15 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島墾丁地區近一年從「去墾丁不如去沖繩」、「遊客數雪崩百萬」到「天價滷味事件」，彷彿成為萬惡景點，墾丁首家飯店業者及老牌滷味店都認為，自然美景依舊在，重點是把自己及環境準備好，墾丁在台灣仍是無可取代。

景氣問題加上負面消息，網路近期出現一個黑色笑話，內容說道，「以前人家聽說去墾丁會說『哇！你要去墾丁喔！』現在則是『蛤？你要去墾丁？』」完全顯現墾丁地區面臨的窘境。

墾丁凱撒是當年第一家星級飯店，總經理陳予佳認為，整個墾丁的負面休息滿天飛，但其實多數業者的整體業績，比去年、前年高峰平均下滑在10％～20%左右，只是回到約4年前爆量中國客來台之前的常態。

陳予佳說，目前大環境景氣確實略差，加上前幾年持續增加的旅宿，造成今年供給遠超過需求，但墾丁的住宿率在全國仍名列前茅，自然美景也維持不變，更是南部唯一沒有霧霾的地區，「大家趁現在把自己準備好，墾丁絕對是台灣不敗景點之一。」

一家墾丁老字號滷味攤則說，其實店家標價都公開透明，包括他在內的大部分店家，其實近5年來不曾漲價，大街食物價格確實比傳統市場貴，但大多數絕沒有想坑人，目前大街商家正遭落井下石，只能把服務做好，不想對這些風波多做回應。