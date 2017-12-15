跨年要去哪？ 台南飯店業優惠搶客源

2017-12-15 22:33

〔記者王捷／台南報導〕耶誕跨年連假想好要去哪裡了嗎？台南一到連假就有觀光潮湧進，但跨年的夜生活也很多采多姿，雖然目前跨年連假5星飯店的住房率高達9成，但沒有住房也沒關係，飯店請來知名bar或請來樂團助陣，陪消費者一起跨年；另外跨年住不到房也沒關係，有飯店推出「總經理不在家」專案，即日起到明年中，定時推搶購，一晚住宿不用三張小朋友。

台南最高地標香格里拉飯店，在12月31日晚間10點，邀請熱力Live樂團伴消費者狂歡，雖然業者指出，目前飯店住房幾乎客滿，但活動不限入住房客，只要購買跨年趴票券就送2杯調酒或軟性飲料，如果在12月15日前訂購，還可以享有早鳥票。

位於市中心的晶英酒店，則是接續去年的「霸道趴」陪消費者跨年，這次集結台南四大知名酒吧「水晶廊、TCRC、凱西K.C Cigar BAR、LONG BAR」，提供無限調酒一整夜，邀請知名派對DJ & MC活絡派對氣氛，同時飯店還加開宵夜場，由五星級中西主廚團隊，特製「科尼島熱狗堡」、「BBQ牛肉丸」、「港式菜肉蒸餃子」及「府城烤鴨肉燥飯」等多項限定派對小點，每項售價只要100元，如果跨年當天有住宿，還有折抵優惠。

今年新開幕的大員皇冠酒店，則是根據中央氣象局天文台的公布，2017年台灣本島最晚的日落地點其中一個在安平，主打「安平夕照」推出住房專案，由於酒店有地利之便，坐落在鹽水溪出海口南岸，觀夕陽、面海景第一排的客房，是歡送最後一抹夕陽的最佳欣賞地點，推出「3天2夜跨年FUN大假」住宿優惠34折起。

台糖長榮酒店的派對則是住房限定，邀請EXIT避難方向樂團用HIGH歌帶消費者跨年，活動加入「推酒瓶」、「快問快答」等遊戲，獎品有機會拿到餐券及豪華雙人房住宿券。

台南各家五星飯店的住房率高達9成，搶不到跨年連假住房的消費者也別擔心，台糖長榮推出「總經理不在家」專案，即日起到明年中，每月第1週及第3週的星期五，上午11點到下午3點開放官網搶購，入住五星飯店最便宜不用3張小朋友。