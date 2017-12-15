另類拾金不昧！超萌鸚鵡蹺家 「錢」進衛生所住2天

2017-12-15 22:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕小鸚鵡鬧脾氣搞失蹤！台南市麻豆衛生所最近有隻小鸚鵡闖進來，護理長林珍琴與衛生所人員發現，趕緊將照片PO在LINE好友群組中協尋主人，並向麻豆派出所警員林宏春報案，終於讓這隻超萌小鸚鵡，離家2天後幸運重回主人懷抱。

「春哥！要報案」「有1隻鸚鵡跑到衛生所來了，不知是逃跑的，還是走失的…」。林珍琴說，當時擔心小鸚鵡亂跑，又不敢去驚擾抓牠，只好設法把牠「留」在一間小辦公室內，並向「春哥」林宏春口頭報案，得知確有民眾也來報案鸚鵡失蹤，經提供失主家人臉書協尋線索，終於聯絡上主人，原來牠是附近一家五金行的寵物。

主人陳嘉溱說，小鸚鵡叫「錢錢」，已陪伴她2年多，如同家人形影不離，因為要幫牠更換新玩具時，暫移讓到別的籠子與另隻寵物鳥待在一起，不知牠是否對新環境生疏或不習慣，突然飛出去不見了，害她揪心了2天2夜！起初看到衛生所PO的協尋照片覺得很神似「錢錢」，但仍不確定，一到衛生所喚呼牠的名字，「錢錢」立即飛過來，當下感動到飆淚！

這椿尋鳥記，主人致贈紅包1600元表達謝意，林珍琴婉謝好意，但也譜下一段有人情味的趣事，成為公務員政風廉能倫理另類典範，民眾聽聞後也打趣說，「『錢』進衛生所拾金不昧！」