竹北又見「雞爪樹」！ 市公所委外修樹自打臉

每天帶孩子到豆子埔公園兒童遊憩區玩的民眾，抱怨原本茂盛樹冠，被「剃頭」變成「雞爪樹」，完全無法遮蔭，大太陽都不知往哪裡躲。（記者廖雪茹攝）

2017-12-15 22:44

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公所委託廠商修剪豆子埔公園的樹木，將原本的茂密枝葉剪成光禿一片，親子到公園遊憩卻無處可遮蔭，居民譏諷是「雞爪樹」，痛批「不像公園了」！竹北市公所坦言疏忽監督，將檢討合約，研議處分廠商，並避免日後再發生類似情況。

樹黨竹北市民代表許育綸表示，「竹北市公所樹木修剪作業規範」明定「寧可少剪，不可多剪」、「修剪強度不宜超過全樹冠枝葉的3分之1」，1年多來多數課室已遵循；但這次卻見豆子埔公園的多棵菩提樹，樹冠枝葉一片也不剩！

樹醫李碧峰表示，修剪樹木應該採取「短截修剪」法，以末梢凸出V處，設定「修剪範圍假想線」修剪，而不是「截頂打梢」剃光頭，這種做法很不專業，不但會傷害樹木健康、影響成長，更影響都市景觀美感。

住在附近的多名媽媽說，她們每天帶孩子到公園，在樹蔭下的兒童遊憩區玩，原本茂盛的樹冠，被「剃頭」變成「雞爪樹」，完全無法遮蔭，大太陽都不知往哪裡躲，已經不像公園了！由於修剪過度，她們擔心「可能2年都還無法恢復」。

有民眾轉述，修樹工人說夏天人們多在樹下乘涼，不好修剪，趁冬天多修一些。不過，也有民眾認為公園環境清爽、明亮許多。

竹北市公所公用事業課課長李霖文坦言，委外廠商稱吊車無法進入公園內，改架梯子施工；修剪過程，一旁有民眾建議榕樹多修一點，結果卻修剪太短。

李霖文表示，豆子埔公園因樹木茂密，環境幽暗，公所基於安全考量，委外環境整理，並針對菩提樹、榕樹等20棵過於茂密的樹木進行強剪。一般修剪樹木，會保留部分枝葉，這次確實修剪不當，將檢討委外合約內容，研議是否減價支付，未來也會嚴格監督施工。

許育綸說，竹北市日前才發生有新建工地業者，未經許可修剪行道樹，且修剪不當，而被新竹縣政府處分。這次卻是公務員自己未依法行政，建議縣府和市公所應該儘快訂定有罰責的自治條例，並嚴加監督，才能落實愛護樹木的理想。

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竹北市民抱怨，豆子埔公園的兒童遊憩區玩，原本有茂盛的菩提樹可遮蔭，近日卻被「剃頭」變成「雞爪樹」，修剪太多了。（記者廖雪茹攝）

每天帶孩子到豆子埔公園兒童遊憩區玩的民眾，抱怨原本茂盛樹冠，被「剃頭」變成「雞爪樹」，完全無法遮蔭，大太陽都不知往哪裡躲。（記者廖雪茹攝）

竹北市民批評，豆子埔公園連圍牆外的樹木，也慘遭「砍頭」。（記者廖雪茹攝）

民眾批評豆子埔公園內的榕樹修剪不當，手法粗糙，恐影響樹木正常生長！（記者廖雪茹攝）

民眾批評豆子埔公園內的榕樹修剪不當，手法粗糙，恐影響樹木正常生長！（記者廖雪茹攝）