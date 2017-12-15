小琉球「海景第一排」 業者砸5億蓋旅店

2017-12-15 22:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內知名連鎖旅店「承億文旅」，日前傳出進駐近年觀光已蓬勃發展的小琉球，並在港口邊砸下5億，於真正的海景第一排打造「無邊際泳池」旅店，承億文旅今天證實這項消息，指看好小琉球近年觀旅市場，在籌備數年後今年底將動土建造約60間客房的設計旅店，消息一出，地方震撼。

小琉球的旅遊人次是逐年攀高，今年可望上看45萬人，從東港搭船僅要20分鐘，冬季不受東北季風影響，四季如春，近年已逐漸成為台灣國內的旅行首選，連假或暑假更是1房難求，不過原本僅地方性旅社，承億文旅將成為首間進駐的連鎖旅店。

目前全台有9間設計旅店的承億文旅集團，「這次要論述海島聽聲音的故事！」，該集團董事長戴俊郎表示，看好小琉球的觀光潛力，結合鳳凰旅行社及鑫富都建設，打造小琉球專屬的海景第一排海島旅店。

鳳凰旅行社董事長張巍耀則說，與其掙扎中客量減，不如大力推廣台灣不輸國際的美麗景點給全世界的旅人，把外籍旅客從本島帶往小琉球。

曾獲大樓建築景觀類建築園治獎的鑫富都建設則是促成三方合作的核心人物，董事長徐堃富指出，小琉球是台灣人得天獨厚的離島度假選擇，不過目前無指標性的飯店，致力打造小琉球當地最具國際水準及競爭優勢的休閒式文創旅店。

承億文旅強調，小琉球的站點採較高端房間，共斥資5億包括購買該塊位於白沙港邊的空地42年使用權，打造預計有60間房，並提供島內休閒SPA設施、高空無邊際泳池及海鮮直送的餐廳，耶誕節動土2年完工，於109年試營運。

鵬管處表示，樂見有外部資金投資小琉球，也代表小琉球的觀光前景受到矚目，該案屬民間市場交易的機制，只要合法鵬管處並不會主動介入，不過官員也呼籲，未來因應自然人文生態景觀區，小琉球將可能研擬總量管制。

小琉球商圈協會理事長劉宗修表示，不少同業住過承億文旅其它地區的旅店後，認為不管在飯店服務或是建築品質上，都是在地民宿可學習的對象，設計感也可能會刺激、提昇小琉球觀光環境。

也有部分鄉民擔憂，如此大的住宿量體，恐怕將嚴重影響小琉球的生態環境，也擔憂民宿的本質難以競爭，很有可能影響原有客源。