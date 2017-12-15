台南90歲老鄰長吳新傳 服務基層「熊蓋勇」

台南市將軍區玉山里90歲老鄰長吳新傳（右），在該里里長陳富全（左）偕同下參加績優里鄰長表揚大會。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-15 22:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今日舉行106年度特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，共有147位受獎人，現場年紀最長的是將軍區玉山里的吳新傳老鄰長，今年高齡90歲，擔任鄰長已超過62年，獲頒市府獎座，成為會場「熊蓋勇」的鄰長伯。

吳新傳說，里內「路壞了、燈壞了」，里民一定先找他，幾十年來都是這樣，即使向上通報修護路面，有時緩不濟急，他仍得自掏腰包「雇牛車載料」先鋪面應急，「做鄰長要『了錢』（賠錢意思）服務地方」。

玉山里長陳富全表示，雖然該鄰才20戶，可是偏鄉家戶分布疏遠，吳老鄰長身體仍十分硬朗，因此政令宣導發傳單，他都可以親自跑送，服務熱忱令人感佩。

表揚大會由代理市長李孟諺頒發獎牌獎座，表彰基層人員為民服務的辛勞與努力。由於南市里鄰整併新制明年上路，將由現行752里調整為649里，1萬4730鄰調整為9660鄰，也有里長私下打趣說如同參加「畢業典禮」。

民政局表示，今年有王新添等13位里長獲頒內政部特優里長獎狀，王献彰、吳國樑、林清發、王許麗雲、余禮南、王信雄、吳益輝、陳英俊8位里長獲頒南市30年服務獎章，楊春男、王佐雄2位里長獲頒20年服務獎章。