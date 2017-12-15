東港安泰醫院 高壓氧中心揭牌

2017-12-15 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東海岸有墾丁及大鵬灣、小琉球等潛點，到了冬天在背風面，吸引許多潛水客下水，也有不少人因太快上浮，導致「潛水夫病」，撤除前還有恆春旅遊醫院可以高壓氧艙救治，東港安泰醫院「高壓氧中心」本週正式揭牌，成為屏東沿海唯一具高壓氧艙的醫院。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，高壓氧治療的適應症項目非常廣泛，從潛水伕病（減壓病）或急性氣栓塞症、 一氧化碳中毒（氰化物及氣體中毒）、壞死性軟組織感染及混合性細菌感染、放射性組織壞死、慢性復發性骨髓炎（放射性骨壞死、膀胱炎、腸炎）、肢體壓傷伴有創傷性缺血、急性燒燙傷傷口等，屬健保給付的高壓氧治療，在具有高壓氧專科醫師執照的醫師使用高壓氧設備治療下，可有效縮短病患傷勢復原時間。

院方考量東港地區北臨林園工業區，南面更有屏南工業區，各式工廠林立，工業及化學造成傷病機率遠比其他地區高，此外，屏東以南小琉球、大鵬灣及墾丁等等地區水上活動發達，且臨海鄉鎮幾乎以漁撈為業，也常因作業或水上活動不慎造成意外，就地理位置、交通條件及產業地特殊性，近來需求有上揚的態勢，屏南地區對於高壓氧治療及建置需求更顯迫切，東港安泰醫院因此提升原有的高壓氧治療能量，並設立獨立治療中心，以服務更多鄉親。

院方說，近來因為有患者為加速患情減緩，自費前來在高壓氧艙下，本月引進第2台高壓氧艙，目前大部分疾病若使用到高壓氧治療，費用大部分由健保給付，不用再加重病患本身經濟負擔，即可獲得較好的醫療照護，也不用遠赴高雄治療。