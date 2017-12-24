情侶不吵、小孩不鬧 手機教拍攻略底佳啦！

拍照前先觀察四周，取好景再請人站進去，有助於降低因等待拍攝，定格過久而「笑僵」的機率。（游勝富提供）

2017-12-24 08:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕置身浪漫耶誕景點中，多數人都想拿起手機，記錄當下美好氛圍！手機攝影達人花見小路、有FU攝影創辦人游勝富（雪糕人）皆大方公開手機拍照祕訣，分別針對親子、情侶組合的人物寫真提出建議，包括拍全身時要「伸一腳」，利用周邊燈飾替人臉「自然柔焦」等眾多技巧，簡單又實用。

用對撇步拍照 情人感情更增溫

談到男生替女友拍照的「苦差事」，游勝富指出，無論是手機或相機攝影，先觀察好想拍的背景，再請主角進入畫面，避免事先請人站進去，易陷入畫面不理想或要「喬」很久的窘境，接著再引導另一半擺出好姿勢，即能讓畫面加分、拍照不再苦哈哈！

拍全身照時，若想讓人比例更好，可請主角將其中一腳往前伸，往前伸的腿將顯得修長，掌鏡者僅需注意，距離主角約4～5步遠，讓人物僅佔畫面2/3到1/2，並讓對方腳尖位於畫面底部即可，此技巧適用於任何耶誕布景，無論背後是多華麗巨大的耶誕造景，皆能輕鬆拍出好照片。

游勝富也說，看膩情侶一成不變的自拍照，不妨拍張唯美剪影！手機拍攝戶外夜景往往會光源不足，這正是拍攝「微剪影」的好時機。只要先找一處發光燈飾當背景，兩人站在前方擺好姿勢後，再架手機腳架定時自拍，即可獲得浪漫紀念照。

親子過節 輕鬆拍出溫馨紀念照

說到夜間攝影光源不足的問題，花見小路則認為善用周遭燈飾「借光」，捕捉人物與燈飾近距離互動，畫面生動又唯美，原因在於這些燈飾就是最自然、方便的打光器材，可以讓畫面中的人物自動打光、柔焦，善用此技巧就能拍出明亮清晰畫面。

而想在人山人海耶誕景點，拍出溫馨親子畫面並不容易，尤其當耶誕樹很巨大、人物很渺小時。花見小路建議，可至鄰近區域找個人潮較少的角落，拍攝者稍微蹲低仰拍主角（或架手機腳架設定時自拍），讓偌大耶誕樹成為背景，也不會出現路人來來往往，別再執著非要整棵樹完整入鏡，畢竟畫面中的人才是主角。

此外，拍親子照還須克服全家人身高差，花見小路提到，當人物高矮懸殊，易使畫面凌亂、沒重點，建議讓全家人臉部大致處於同一水平面再拍。若想拍的造景位於近處的上方，家長可以直接蹲下，能使整體構圖更和諧；若與遠方的耶誕樹、燈飾合照，亦可直接將小孩抱起，就能輕鬆避開後方雜亂背景。