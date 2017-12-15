關子嶺泡湯一房難求 遊客笑嘆：高價旅館住兩晚可抵出國玩

2017-12-15 21:48

〔記者王涵平／台南報導〕寒流來襲，關子嶺溫泉區湧入泡湯民眾，假日期間旅館住房超過9成，業者說，加強溫泉水質與服務品質，讓遊客有物超所值的感受，才能在競爭激烈的環境下獲得青睞。

隨著氣溫不斷下降，關子嶺湧入大批泡湯客，業者說，近來每逢週五、六，住房幾乎客滿，幾乎是一房難求，泡湯之外，也會品嘗桶仔雞等山產美食。

西拉雅國家風景區管理處統計顯示，關子嶺遊客以來自中、南部居多，主要是關子嶺距離較近及全台唯一泥漿溫泉特色，慕名前來。

但有遊客反映，關子嶺溫泉旅館的房價似乎偏高，部分較新的溫泉旅館官網雙人房訂價甚至破萬，有時春節等連續假期住兩晚，再加上吃、玩開銷，所花的錢，如果碰上香港機加酒自由行促銷，就可出國玩3天，比在國內旅遊可能還划算！

有關子嶺溫泉旅館業者說，目前關子嶺溫泉旅館有29家，民宿、露營區也陸續規劃設立，事實上，平價或較高價的住宿選擇相當多，但不可否認競爭相當激烈，因而必須加強服務品質，讓遊客覺得物超所值，才能吸引遊客再來。

在既有基礎下，有業者認為，關子嶺溫泉區應朝生態旅遊，並結合鄰近東山咖啡公路等農遊，提供遊客更多元的旅遊方式，才能擴大客群，永續發展。

但業者不諱言，關子嶺地區部分餐飲旅宿服務仍有需要改進的空間，例如餐旅設施水污設備全面落實建置，才能有效保護環境生態；另有遊客會反映，桶仔雞料理品質及是否開立發票等問題，牽涉遊客對於整體旅遊環境的感受與觀感，都有待業者與相關單位一起努力。