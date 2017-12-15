小野豬的逆襲！ 超萌攻勢笑翻網友

2017-12-15 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕昨（14）日網路上流傳一段影片，兩名外籍男子意外抓獲一隻超小野豬，用手將其固定並用攝影機記錄下來後將其放生，不料這隻小野豬不滿兩名男子的行為，重獲自由後對兩名男子撲咬，讓網友直呼好可愛，已有超過1000萬人看過這段影片。

外國臉書粉絲專頁「Grupo Armas de Ar」昨（14）日Po出一段名為「看看它有多勇敢」的影片，影片中可以清楚看見，兩名外籍男子在田野間抓到一隻超迷你野豬，覺得牠很可愛又怕牠跑掉，因此一名男子雙手稍微用力固定牠，另名男子負責近距離拍攝。

野豬在整個過程，不斷發出抗議的叫聲，男子過沒多久將其放生，不料小野豬重獲自由後，站在原地惡狠狠地盯著抓住自己的男子，並馬上發動「可愛攻勢」，朝著男子衝去，想要撕咬男子，但這隻豬真的太小隻，就算被他咬到也不會受傷，男子為了逗牠，還是相當捧場地開始逃跑。

許多外國網有看到這逗趣的一幕，都對這隻小豬感到可愛與充滿勇氣，紛紛留言寫道「這也太可愛了吧」、「你看看牠，打不贏還要打」、「那男的真夠意思，故意停下來讓小豬咬過過癮」，但也有網友認為「在戶外最好還是不要亂抓野生動物」。

這篇影音於台灣時間昨（14）日深夜2時38分張貼，截至完稿為止，共有1088萬次觀看數、19萬9538人次分享，與3.8萬觀眾按讚，並有1.4萬則留言。

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