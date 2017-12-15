台南跨年晚會不玩煙火 接力爆肝迎日出

2012台南跨年晚會開始不放煙火，改採環保聲光秀。（台南市政府提供）

2017-12-15 21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年底各縣市跨年晚會要不要放煙火？近來因環保空污問題再被關注，台南跨年晚會早在2012「龍來臺南」跨年晚會就改採科技燈光秀，取代傳統施放高空煙火，時任市長的行政院長賴清德也宣示「創全台之先」，台南市是低碳城市應該帶頭示範，年年持續至即將登場的2018跨年晚會，就要邁入第7年了！

2012跨年晚會也是首度移師至高鐵台南站前廣場舉辦，當晚由時任市長賴清德、議長賴美惠、卓越市民王金河醫師、陳楊麗蓉以及無米樂崑濱伯奮力踩腳踏車發電PK，啟動聲光秀與民眾齊聲倒數迎接新年，掀起壓軸高潮。

除了率先不施放煙火、第1個在高鐵站前廣場辦跨年晚會，同時結合「北門送夕陽、高鐵站跨年晚會、左鎮二寮看日出」3合1的台南跨年活動特色，吸引不少年輕人挑戰「爆肝體驗」。這種瘋跨年活動，只台南才有。

2018跨年晚會持續走綠能低碳風格，不施放煙火、在高鐵站前廣場登場，而少不了的演藝卡司，包括晚會主持將由綜藝小巨人納豆，以及謝忻、黃鐙輝、吳怡霈共同擔綱，宅男女神安心亞壓軸演唱；至於左鎮二寮看日出活動，限於空間場地，索票報名早就搶爆了！