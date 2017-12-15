鬍鬚張「魯肉飯半價」 總公司：指定分店並有時限

2017-12-15 20:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」，每次漲價動輒成為物價上漲指標新聞，但這次不漲反降，部分分店將於16日起打出魯肉飯半價19元（原價39元）促銷方案，讓消費者充滿期待。「鬍鬚張」公關經理林振益說，「鬍鬚張」長期以來均不定期舉辦促銷活動回饋消費者，新促銷方案目前僅在8家分店試辦，特價期間到12月底，如果消費者反應熱烈，會評估擴大實施。

16日至31日魯肉飯半價優惠的分店有，台北內湖店、民生店、福國店、忠孝新生店、蘆洲長榮店、新店民權店、林口文化店和竹北光明店共8家。

今天有消費者拿到「鬍鬚張」台北福國店的優惠DM，以「歲末年終慶」名義，店內點用原價39元的小碗魯肉飯、特價每碗19元，原價80元的魯肉飯及雞肉飯便當、特價69元；單筆消費滿250元，送小菜「老皮嫩肉」（售價29元）招待卷一張，令消費者覺得很有感。

不過，林振益否認「鬍鬚張」因為月前調漲、業績受影響才降價促銷，他指出，今年以來的局部品項調漲，都是食材及人事成本考量，漲價後業績表現也正常，但是消費者的聲音「我們聽見了」，所以，公司長期以來都會不定期舉辦回饋消費者的優惠方案，上一期各店舉辦「每週一星」方案，購買指定品項便當便宜5元，目前最新的優惠方案從16日起先在8家分店家試辦，如果消費者反應熱烈，會評估後續擴大實施。