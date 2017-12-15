新北首場高中生參與式預算 這個議題高票凍蒜！

2017-12-15 20:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局首度舉辦高中校園的參與式預算實驗計畫，提供3所高中各5萬元經費，供學生提案，首場說明會在南山中學登場，學生們共同從12個計畫中，選出拍攝新北市「學生青春觀光影片」企劃案，企劃案也得到評審團大獎認同，獲選小組將於明年4月底前，走訪新北市景點實現拍片夢想。

新北市政府推動參與式預算，希望能向下延伸，教育局副局長黃靜怡說，教育局今年與秘書處合作，先挑選南山中學、三民高中和安康高中3校試辦，給予各校5萬元經費，鼓勵學生集思廣益，提案參與，所有的提案必須具備公益性質，同時提案必須在學生會議發表，然後由學生共同表決那一個提案獲選，讓學生從參與過程中，學會企劃討論、懂得溝通與爭取支持，並且熟悉民主機制的運作。

南山中學一年愛班各組學生經過熱烈討論，提出的計畫五花八門，包括「地區美食介紹」、「狹小巷弄停車導致通行不便及安全問題」、「流浪動物議題」、網路世代結合文創的「新北觀光影片」、提升社會風氣的「漂書箱計畫」、拓展國際視野的「國際教育營」等，看到年輕世代關懷社會和公共議題的角度，也展現高中生的觀察力和解決方案的潛力與創意。

最後由提案「學生青春觀光影片」的小組，以最高票22票獲選，小組希望能從青年人的視角，以青春洋溢的風格和歌舞形式拍攝微電影，挑選介紹新北市的好玩景點，而且提出具體可行的拍攝方法。