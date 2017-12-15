大業旅行社遭勒令停業 11月底就發現有狀況

2017-12-15 20:42

〔記者吳柏緯／台北報導〕又有旅行社遭勒令停業！觀光局今證實，桃園大業旅行社由於負責人跳票，且經調查判斷已無法繼續經營，中華民國旅行業品質保障協會已剔除其會員資格，觀光局也勒令停業。這是近一個月以來，第二間旅行社遭勒令停業。

本月初，高雄老牌的綜合旅行社長谷旅行社由於資金周轉不靈，遭勒令停業，約有五百名旅客受影響。今天又傳出桃園的大業旅行社，由於負責人跳票700多萬，無法維持營運，因而被觀光局勒令停業。

觀光局業務組科長王興邦說明，在11月底時就已經發現大業旅行社經營狀況有問題，經調查後發現是因為負責人跳票造成旅行社出現財務困境所致。而品保協會也於11月28日剃除其會員資格。觀光局則在確認大業旅行社無法正常經營後，也已於12月8日發函勒令停業，並要求大業旅行社補繳旅行業保證金150萬元，若不補繳將會廢止旅行業的執照。

大業旅行社的業務除了代訂機票外，也販售不少國內外旅遊行程。據了解，目前至少有30名旅客，已經支付了旅費或機票的訂金，總金額大約20多萬元。

王興邦說，大業旅行社有投保履約保證保險，而品保協會也開始受理受影響的旅客申訴，品保協會將會協助旅客向保險公司申請理賠，目前已有兩組旅客共10多人向頻保協會登記。王興邦也提醒，若是有購買大業旅行社的行程或機票的民眾，應盡速與觀光局與品保協會聯繫，避免自身權益受損。