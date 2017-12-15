網友「冒險」到墾丁買滷味 意外只花157元

2017-12-15 20:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街一家知名滷味因為920元滷味，被全台網友砲轟得體無完膚，一名李姓網友昨（14日）晚特別「冒險」到墾丁買滷味當晚餐，並挑選另一家知名滷味，「沒想到」才花了157元，讓他為當地其他店家叫屈。

這份滷味晚餐，李姓網友點了一兩30元的菊花肉共80元，一份35元的花椰菜，一顆15元的大貢丸，一塊25元的蘿蔔，以及一包20元的科學麵共175元。

李姓網友受訪時說，碰巧遇到老闆，閒聊後打了9折，變成157元，但原本的價格，除了菊花肉價格較高，其他的滷味實在看不出與其他地方有太大差距，網路傳言實在不該一竿子打翻整條街。

李姓網友光顧的這家滷味店，於1992年創立，在恆春半島極富盛名，老闆董瑞萍說，其實多數店家標價都公開透明，以他的店面為例，僅有大小不一的青椒及玉米採時價，包括他在內的大部分店家，其實近5年來不曾漲價，大街食物價格確實比傳統市場貴，但大多數絕沒有想坑人，目前正在風頭上，只能把服務做好，不願在網路上針對這些風波多做回應。

墾丁社區發展協會理事長戴榮義說，滷味風波確實對墾丁大街商譽影響，近期早就針對環境、垃圾部分改善完成，價格爭議將嘗試整合店家全面標價，並討論提供完整消費者投訴專線。