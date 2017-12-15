入冬最強冷氣團明報到 週日北部下探11度

明天的冷空氣強度達大陸冷氣團等級，週末氣溫更將溜滑梯，有機會刷新今年入冬以來的新低溫紀錄。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-15 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明天（16日）將有新一波鋒面及強烈大陸冷氣團報到，北台灣一早天氣就將轉涼，且越夜越冷，中南部下午也將開始降溫，請民眾注意保暖。

氣象局預報，明天水氣偏多，迎風面的北台灣一整天會又濕又冷，且局部雨勢明顯，尤其是大台北山區、基隆北海岸以及東北部地區有局部大雨發生機率，另外，花東地區與中南部山區也會有局部降雨出現。

溫度部分，因明天的冷空氣強度達大陸冷氣團等級，北台灣一大早就會冷颼颼，即使中午前後的氣溫也只會落在18度左右，且越晚越冷，入夜後只會有13、14度；中南部及花東地區雖白天高溫可達約23至26度，但下半天氣溫也會開始溜滑梯，入夜後只會有16至18度左右，請民眾注意保暖慎防感冒。

《天氣風險》指出，隨著冷空氣往南移動，到了週日，水氣將減少、降雨趨緩，全台變為乾冷的天氣型態，而北部低溫將下探11度、中部12度，南部也將只有13度。

空氣品質方面，明天中南部及金馬地區空品為橘色提醒，其他皆為普通至良好等級；但受冷氣團南下影響，明晚可能有輕微境外汙染物伴隨強烈東北風傳送至台灣附近，但由於北部降雨有助於汙染物洗除，因此影響程度請參考環保署網站空氣品質預報。

今年第26號輕度颱風啟德，今（15日）下午2點，位於鵝鑾鼻南南東方約1350公里的海面上，預測未來將緩慢朝西移動並進入南海，隨後朝中南半島前進，對台灣不會有直接影響。

此外，明天在恆春半島及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區有長浪發生機率，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖空曠地區及其鄰近海域也將有9至11級強陣風，海面上風浪大，想從事海邊活動或海上作業，請注意自身安全。