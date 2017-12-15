有錢吃不到！ 台南飯店隱藏版脆餅 第一片不能吃、第二片不用錢

2017-12-15 22:49

〔記者王捷／台南報導〕無菜單料理吸引饕客，除了一般店家有隱藏版無菜單料理外，台南星級飯店也一款隱藏版的甜點，這個甜點是用鐵板燒料理，而且不能外帶，剛做好的第一片脆餅不能吃、第二片不用錢，雖然免費，但有錢吃不到，要滿足一定條件，除了考驗鐵板燒師傅做餅的技巧外，還考驗師傅的「口才」。

鐵板燒料理溫到超過250度以上，考驗師傅對食材、火侯的掌握，但是在清理鐵板時，也是很費工夫的是，在鐵板料理有30年經驗的師傅蔡宗達主廚說，由於鐵板有毛細孔，食物的味道會滲透進鐵板內，因此在學藝時有師傅會拿麵粉加蛋，攪成麵糊鋪在已經降溫的鐵板上，讓麵糊吸走鐵板上的異味，最後就衍生出來這道隱藏版的脆餅。

蔡宗達說，脆餅之所以是隱藏版，是因為必須等到鐵板燒得火爐熄火，等到溫度下降一定程度後才能做，因為溫度太高，麵糊就會燒焦，所以這道甜點通常是店家要打烊時才可以吃到，不只考驗師傅的手藝、也考驗師傅的口才。

這道脆餅手藝困難在如何將脆餅「畫得好看」，蔡宗達說，麵糊是用糖、奶油、雞蛋調和，任何師傅都做得出來，不過要把麵糊在鐵板上鋪成圓又薄，考驗師傅手藝，也影響口感，另外做出脆餅要有耐心，客人在等的時候也不能冷場，必須有一定的口才來 hold住全場，所以內向的師傅也做不來。

因為第一片麵糊是要吸收鐵板的異味，所以第一片麵糊做好時要丟掉，避免餅上殘留異味，第二片才能吃，而且不能外帶，避免脆餅軟了口感不好，在種種條件限制下，才有這一塊隱藏版脆餅。