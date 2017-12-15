台中區資訊月登場 今起6天免費入場

2017-12-15 21:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕106年台中區資訊月今日在大台中國際會展中心盛大登場，將展至20日一連6天，從早上10點至下午6點展出，免費進場。

今年台中區共計有120家廠商、700個攤位展出，結合了硬體設備、通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，規劃6大區域與2大專區，包含了主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位周邊區，以及綠能環保電氣車、創意maker兩專區，由於產品相當完整，也有相當多的新產品。

今年人工智慧由主題館帶頭展出，以人工智慧貼近生活應用為出發點，展出包括陪伴孩子的機器人、一聲令下使命必達的語音助手、智慧家電、人臉辨識應用、安全監控甚至美容美妝...讓民眾於生活中體驗人工智慧。

電競發展至今各家廠商除加強效能外，開始強調「輕、薄、炫」，ACER推出可翻轉的電競筆電，機身僅2.2kg；微星推出資訊月首賣Infinite X電競主機，1680萬色12種燈光效果調整，側面為透明強化玻璃背蓋，時尚又酷炫，資訊月首賣再送市價9870元的周邊贈品。

技嘉Gigabyte的促銷亦不少，P15F R7下殺7000元，現場價2萬5000元有找，購買AORUS全系列送價值6580元的電競後背包和AORUS E1耳機，部分機種更是直砍9000元。

華碩則宣布於資訊月期間推出全新ROG機種「Strix SCAR電競筆電」號稱為第一人稱射擊類型（FPS）遊戲量身打造，現場購買任何ROG電競產品，則可獲得ROG相關周邊贈品如滑鼠及耳機等等產品。

在4K產品部分，今年展場可看到4K電視、手機、相機、攝影機、遊戲機、投影機、電視盒等全系列展出。

在電動車部分，大會此次成立了綠能環保電器車專區，邀請中華汽車等廠商展示環保電動車，同時邀請到新創團隊威摩科技展示共享電動機車，用手機預定就可以啟動，隨訂隨騎。