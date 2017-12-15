竹縣引進種苗和機械 盼開啟甘藷復興元年

經農委會農糧署北區分署的媒合，新竹縣今天有一場橫山甘藷產業示範觀摩，引進無毒健康種苗，導入產銷履歷及省工機具，希望鼓勵農友轉作地瓜。（記者廖雪茹攝）

2017-12-15 19:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山農友莊添福，經由農委會農糧署北區分署的媒合契作甘藷，並申請產銷履歷，今天在農地現場示範機械採收，鼓勵與會觀摩的農友轉作甘藷，希望開啟新竹縣甘藷復興元年，擴大北部地區的甘藷產業。

農糧署署長陳建斌表示，由於人口老化、農村人力不足，北部地區的甘藷面積逐年減少，北區分署今年首次媒合慶全地瓜生產合作社及瓜瓜園企業股份有限公司，北上契作甘藷，使用無毒健康種苗，導入產銷履歷及省工機具，希望帶動北部的甘藷產業。

莊添福在2期水稻田，與慶全契作甘藷2.09公頃，栽種台農57號和金時地瓜，今天他現場操作自走式甘藷採收機，吸引農友們圍觀討論。

莊添福說，機械化讓栽種甘藷完全改觀，過去一個人1天僅能種1分地，機器1天可種3、4分地；採收甘藷，一個人1天挖200公尺就很累了，機器1天可收3分地。

農糧署北區分署長蘇宗振表示，使用省工機械採收，初估每公頃產量約21噸以上，較以往每公頃約增加4到5000公斤，還可維持甘藷表皮和塊根的完整性，取代傳統採收需花費大量人力挖掘、撿拾及塊根破損等問題。

陳建斌並形容今年是新竹縣甘藷的復興元年。他說，政府近年推動「大糧倉計畫」發展國產雜糧產業，以集團產區、契作契銷，減少水稻種植面積及活化休耕地；莊添福第1年契作甘藷就有不錯收成，前景樂觀。目前農糧署每年都有補助購置機具，請農友主動登記申請。

另外，農糧署北區分署輔導新豐鄉農會推廣黑豆，16日將在瑞興國小前方農地，舉辦黑豆栽培示範觀摩會及米食創新行銷活動，將傳授黑豆種植訣竅，還有食農教育闖關、黑豆採收體驗等，歡迎民眾踴躍參加。

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