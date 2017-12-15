今年冬季空污原因 大學教授3張圖說明白

台灣的空污來源近日引發爭議，中興大學環工系教授莊秉潔說明，今年中南部空污有5成為工廠污染。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-15 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院發言人徐國勇指台灣空污大部為境外污染引發爭議，中興大學環工系教授莊秉潔以今年入冬後3張天氣與空污圖說明，雖然大多吹東北季風，但很少吹入境外污染，中南部空污來自境外污染僅1至1成5，另5成為工廠污染、另各2成為交通與逸散污染。

莊秉潔以3張冬季空品指標地圖說明，台灣今年入冬後3種空污原因，東北風天氣型態，東北風從日本海道與韓國吹到台灣，空氣是乾淨的（圖1）；另一種也是東北風天氣型態，但風從中國吹到台灣帶來境外污染，並往中南部累積，造成AQI空氣品質惡化（圖2）。

還有高壓迴流天氣型態，但無境外污染（圖3）高氣壓造成風從中國上海吹到日本，順時針風向，盛行吹東風，跨過中央山脈，造成沈降氣流，天氣乾躁晴朗，海風將海邊大型工廠空污往內陸吹送。

大型污染源包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵、麥寮六輕電廠的污染物，吹進台中市區、大里區、南投竹山、埔里，南至雲林斗六、嘉義市，AQI空污惡化二級以上，造成嚴重空污警戒橘、紅害。而高、屏位於下風處，不論哪重天氣型態，最後將北、中部污染物累積下來，加上當地工廠污染，空污都比各地嚴重。

莊秉潔觀察，今年入冬後大多是冬北季風型態但無境外污染問題，發生空污仍大多是境內污染，而高壓迴流天氣型態在今年僅在11月17日與27日發生，但為了改善空氣，建議大型污染工廠排放減半，中小型工廠鍋爐改用天然氣，老舊柴油車也能加緊汰換，船泊進港後也能改用天然氣，一起將境內污染源減半，全台空品能達黃色普通等級以下。

而AQI空品一改前幾天全是綠燈良好至黃燈普通等級，后里、文山少數空品監測站出現警戒橘，莊秉潔指出受類高壓迴流天氣影響，根據空品預報，明天16日（週六）晚上至17日1217台中高雄反空污遊行當天上午恐受東北季風帶來些許霾害影響，但空品仍是黃燈普通等級。