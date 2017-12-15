「柑林老師」當好禮！ 芎林柑橘獎盃尬創意

新竹縣政府農業處和芎林鄉農會今天舉辦水坑村柑橘評鑑會，連冠軍的獎盃名稱都饒富創意。（記者廖雪茹攝）

2017-12-15 19:25

［記者廖雪茹／新竹報導］象徵大吉大利的柑橘，是農曆年節十分討喜的水果，新竹縣芎林鄉水坑村的農友不僅種出20多種的柑橘品種，還為柑橘畫上五官，結合在地柑橘加工產品，準備在農曆年前，推出兼具創意和環保的芎林版創意柑橘禮盒，而評鑑會上的獎盃，也出現「柑林老師」、「最棒柑爹」、「製橙鮮師」等趣味的獎盃名稱，官民互尬創意，為新竹縣行銷農特產品開創新的模式。

縣府農業處和芎林鄉農會，今天在水坑村集會所辦理柑橘評鑑會。催生創意橘子禮盒的芎林鄉地方建設發展協會理事長鄭昱芸表示，水坑村盛產的柑橘品質好，產銷班用心經營，可惜缺乏行銷，因此她協助研擬計畫，向國立新竹生活美學館提案爭取「客廳美學」的補助。

經過「樂菓子文創」和「大山北月」業者注入創意的改造，柑橘評鑑會場除了展示20多個品種的柑橘，還有各式各樣的農特產品，有農友畫出柑橘喜怒哀樂的表情，還有柑橘果乾、牛軋糖和水果凍等，充滿巧思，令人莞爾。

芎林鄉農會果樹產銷班第2班等承辦單位為響應環保，挑選了10種柑橘，搭配裝有牛軋糖和果乾的扭蛋，推出創意橘袋。另外，過年不管是吃還是買東西，一定要節制，因此設計樹爺爺帶著10種桔娃娃，象徵樹立榜樣就能長出豐碩果實，用創意橘盒提醒大家要「心懷節制」。

今天的評鑑會，連獎盃名稱都饒富創意，如製橙鮮師、最棒柑爹、柑林老師、橙市之星、橘中之王等。水坑村生產的柑橘品種有椪柑、桶柑、柳丁、蜜橙、海梨柑、砂糖橘、帝王柑、天王柑、三寶柑等。

芎林鄉鄉長莊雲嬌、代表會主席黃正彪和前議員劉展源等人，肯定產銷班等用心，歡迎大家多多選購芎林柑橘，鼓勵農民。

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新竹縣芎林鄉水坑村的農友，栽種20多種柑橘品種，甜蜜多汁，品質好。（記者廖雪茹攝）

芎林鄉水坑村農友，嘗試用感覺畫下所種柑橘喜怒哀樂的表情，令人莞爾。（記者廖雪茹攝）

芎林鄉水坑村農友，嘗試用感覺畫下所種柑橘喜怒哀樂的表情，令人莞爾。（記者廖雪茹攝）

芎林鄉水坑村農友，嘗試用感覺畫下所種柑橘喜怒哀樂的表情，令人莞爾。（記者廖雪茹攝）