欣賞雲海免上高山！ 埔里虎頭山給你好看

埔里盆地冬季經常雲霧繚繞與燈火相映，宛如仙境。（李中興提供）

2017-12-15 19:08

〔記者佟振國／南投報導〕秋冬賞雲海，一定得費力爬上高山才能如願？南投縣埔里鎮虎頭山海拔僅500多公尺，但入冬後水氣常在盆地凝聚，晨間形成雲霧翻騰壯觀美景，不少攝影愛好者不惜犧牲睡眠，也要抓住精彩一刻，晨運民眾也不必大費周章，輕鬆漫步上山，就能大飽眼福！

秋冬正是欣賞雲海的好時機，許多人馬上想到3000公尺以上的合歡山，但交通不便，更得忍受強風與低溫，海拔不到600公尺的埔里虎頭山，雲海美景更顯得平易近人。

入冬的虎頭山，夜晚至晨間經常有大片雲霧繚繞於山巒間，隨著燈火、風力、日出等不同環境，展現千變萬化的美景，也是許多攝影達人強力推薦全台適合拍攝雲海、琉璃光的景點之一，只要天氣條件許可，才凌晨3、4點，山頂就已經聚集不少攝影玩家，熱鬧滾滾。

攝影玩家李中興說，虎頭山的夜景迷人，夏季或冬季水氣充足時易在盆地凝聚成霧，夜晚星空和從空中緩緩降下的琉璃雲霧，約在凌晨3、4點達到最佳觀賞期。

除了專業的攝影人士，一般晨運民眾上山後，也不忘以手機拍下雲霧美景，愛好縮時攝影的民眾鍾承學即以手機內建軟體，製作2分多鐘的虎頭山雲海美景PO網分享，讓網友大飽眼福。

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冬季虎頭山的雲海、星空十分吸睛。（李中興提供）

埔里虎頭山雲海美景吸引攝影愛好者聚集。（記者佟振國攝）