大里長青會館基地台拆不拆？ 吵吵收場沒結論

2017-12-15 19:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大里長青會館頂樓架設有基地台，引發當地住戶不滿，台灣長青老人會今天召開說明會，但現場已掛上反對的白布條，支持及反對的兩派人馬更是從說明會場吵到會場外，警方也在現場待命，幸好雙方未爆發衝突，但說明會未有結論。

日前民眾操作空拍機時意外發現，台灣長青老人會位於大里新甲路的會館頂樓有基地台，裝設了12支電信天線，附近住戶擔憂電磁波會影響健康，當地立德里里長謝燻翔等人日前曾到會館抗議，而老人會秘書長葉清秀當時說，會召開說明會向住戶說明。

說明會今天在長青會館內舉行，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）及電信業者到場說明，由立委江啟臣服務處派人主持，但雙方人馬在說明一開始就吵成一團，里長謝燻翔堅持要求會館拆除基地台，並質疑到場的住戶根本不是住在附近。

對方人馬則反嗆，住在附近的人也有人支持建基地台，若要拆會館的基地台，那所有的基地台都拆，「你要不要用手機？」

NCC人員現場用儀器實測，發現電磁波數值只有標準的萬分之2，並沒有超標，但反對住戶不相信，認為測試的人員不是住在附近，不能將心比心。

謝燻翔說，長青會館安裝基地台後，附近很多住戶都睡不著，還有人需要靠吃安眠藥，老人會秘書長應該考量住戶的健康，拆掉基地台。

老人會秘書長葉清秀則說，首先，基地台的設立與廠商的合約還未到期，其次，基地台的設立是因應手機需求，而且使用手機的多半是年輕人，有基地台手機上網才會順暢，台灣基地台的密度低於香港，香港的通訊沒有死角，不會像台灣常常收不到訊號，未來又要走向5G，已是國際趨勢，希望大家能心平氣和面對這個問題。