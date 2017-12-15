浮洲合宜宅爭議多 相關單位共同會勘抓問題

2017-12-15 18:28

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市浮洲合宜宅日前在交屋前夕，但被爆出消防及公共設施多處問題，新北市議員何博文邀請消防局、工務局、消保官等相關單位共同會勘，希望能一次釐清相關權責並訂出改善期程。

有合宜宅住戶提到，大樓內同一部電梯在短短7天內故障2次，從B1下墜到B2和B3中間質疑是否與15樓淹水造成有關，泰誠發展營造代表解釋，全部電梯機電系統已經換新，並且將所有開關巡檢過一次進行汰換，同時每天派一名人員值勤，如果遇到問題會馬上聯繫。

何博文要求工務局督促業者提出安檢報告至議會，並結合維修紀錄給住戶代表；而建商代表陳慶祥承諾，如果有零件、控制元件等不良，就會進行更換。

此外，住戶也指出，公共安全樓梯扶手搖晃問題，何博文說如果遇到緊急狀況，推擠下可能會造成斷裂。建商回應，設計施工都符合規範，住戶若有疑慮，能夠承諾補強，按照進度會在12月22號修繕。

針對安全門不具防煙性，關閉時未密合的問題，建商表示，雖然符合法令規定，但是碰到新、舊法律規定的分界線，因此會再和設計部門討論修改盡量解決，並於兩週內完成所有防火門的修繕方案。

何博文建議，A2與A3住戶們若能儘速召開住戶大會，成立管委會整合住戶意見，這樣住戶的訴求可以更明確的傳達給單一聯繫窗口，可使得雙方的溝通更透明有效。