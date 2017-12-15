學校績優環境教育人員頒獎 賴美秀推「類博物館」獲卓越獎

2017-12-15 18:19

〔記者林曉雲／台北報導〕環境教育法上路5年多，各校均設專人推動環境教育，教育部今天頒獎表揚績優人員，大葉大學環境工程學系講師賴美秀以「類博物館」為發展目標，將大葉大學校園與八卦山台地、彰化平野及彰濱海岸的生態環境，以及在地人文民俗資源串聯成一條具有環境教育內涵的休閒與文化學習動線，為大彰化及中部地區創造一處優質豐腴的環境教育基地，獲頒學校績優環境教育人員大學組行政類卓越獎。

教育部資科司表示，今年徵選審查過程嚴謹，審查內容包含環境教育推動事蹟、教學或經營內容創新、對學校或師生的影響程度等，經過專家學者評選審查之後，從眾多優秀的環境教育人員中，遴選出8位卓越獎及26位優等獎予以表揚。

賴美秀表示，大葉大學創校初期就以「與自然環境共生共榮」的原則，進行相關規劃，校園四周有大量天然林木環繞，校內各項設施融合了八卦山區的自然環境、綠色科技研發能量，並以「永續之綠色大學」做為校務發展願景，在環境教育法公布後，即成立「環境教育中心」，是國內第一同時獲得「環境教育機構」及「環境教育設施場所」的認證單位。

賴美秀指出，為推廣環境教育，大葉與各級機關學校建立「環教遊學策略聯盟」，進行巡迴推廣並提供種子師資，以課程融入方式，鼓勵師生參與環境行動，向下扎根永續環境推動。學校也針對各級學生和民眾規劃「水水大葉」、「水土防災先鋒隊」、「能量大葉」、「八卦：山與海」、「八卦台地眾生相」等體驗課程。

長榮大學教授洪慶宜在校內引導學生如何減少垃圾及汙染的產出，在校外協助各級學校推動環境教育工作；新北市立八里國中老師王俊凱透過國語日報專欄，以活潑的文字，帶領小朋友認識大自然，並學習愛護環境及尊重生命的態度；潮厝華德福教育實驗國民小學廖宏彬校長，結合學校內有機農田推廣食農教育，以健康農耕結合環境教育，並改善校園環境問題，結合設計課程，帶領師生及社區落實環境教育，均獲得教育部頒獎表揚。