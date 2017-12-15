屏東熱博明年2/3見 將呈現Hello Kitty圖騰

縣長潘孟安（左三）、台灣三麗鷗公司董事長李明勳（左二）等人在彩稻田插秧，明年就會長出Hello Kitty圖騰。（記者葉永騫攝）

2017-12-15 17:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕明年的屏東熱帶農業博覽會將於2月3日開幕，這次將呈現超級卡哇伊的Hello Kitty圖騰，縣長潘孟安今天率隊前往插秧，要讓稻子每天慢慢長成Hello Kitty圖樣。

屏東熱帶博覽會彩稻插秧種植今天由潘孟安縣長、縣議會副議長江維屏、台灣三麗鷗公司董事長李明勳等人帶領青山國小學童等人挽起褲管在田中種下稻苗，在1個月後Hello Kitty可愛圖騰將於田中顯現。

縣長潘孟安表示，彩稻已種出LINE卡通明星、霹靂布袋戲偶、電影惡靈古堡女主角等圖像，創下春節期間155萬人次入園佳績，明年的彩稻圖騰與台灣三麗鷗合作，讓卡哇伊的Hello Kitty登上屏東彩稻，明年2月3日開幕後，成為春節最佳的主題樂園。

熱博園區將規劃14大亮點主題，內容有彩繪稻田、迎春花海、奇幻瓜廊、水果公園、香草物語、中藥草、蘭藝風情館、藝術盆栽展、休閒農業、國產雜糧、原民特作、客家可可、水產行銷、食農體驗等，展期至明年3月4日（除夕休園），將陪伴全台民眾一起歡渡農曆春節。