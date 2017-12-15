淨灘浮球排海龜圖 彩虹勇士號籲正視澎湖海廢問題

綠色和平基金會在白沙岐頭，用浮球排列成海龜呼籲正視海廢問題。（記者劉禹慶攝）

2017-12-15 17:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕綠色和平基金會所屬「彩虹勇士號」，今日開抵馬公港，隨後並在白沙岐頭沙灘，與海湧工作室、海洋公民基金會等，發動澎湖多所國中小350人展開淨灘，並用海洋廢棄物浮球排列成海龜圖樣，呼籲外界正視澎湖海廢問題。

環遊世界宣導環保理念的彩虹勇士號，台灣之行一路由基隆、台南、高雄撿拾海漂垃圾後，今日浩浩蕩蕩開抵馬公港，靠港後立即馬不停蹄趕往白沙岐頭沙灘，船上20名無國界志工與海湧工作室、海洋公民基金會先行會勘場地，並安排海廢製作海龜場地及圖樣，眾人分工合力等待學生淨灘大軍抵達。

來自馬公本島各國中小學生約350人，由公車載運抵達會場，由工作人員分配位置，由於白沙岐頭沙灘位在迎風面，沙灘上堆積如山的垃圾，還有許多漂流物，只能簡單進行可回收與不可回收分類，經過眾人努力之下，光是可回收的瓶瓶罐罐垃圾，就載滿4台垃圾車，不可回收的垃圾則超過1噸以上。

另外，綠色和平基金會也利用海邊浮球，排列成海龜悠游的圖案，海洋專案主任顏寧表示，根據研究大部分受傷海龜都是誤食海洋垃圾，因此以海廢的浮球排列成海龜，呼籲外界正視海廢問題，給海龜一個安全的生長空間，同時在拍照宣示後，也立即將浮球撤走，讓沙灘恢復昔日潔淨的美景。

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