插畫「馬來貘」進軍日本 成另類觀光大使

2017-12-15 17:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕深受不少民喜愛的插畫角色「馬來貘」成為另類的觀光大使。馬來貘與知名旅遊品牌DOMO合作，在東京打造第一間結合兩國文化的咖啡館，不但推出限量的馬來貘商品與造型點心，店內還有一面全新創作的馬來貘互動牆，供民眾拍照打卡。

DOMO株式會社會長廖惠萍指出，DOMO成立的初衷，就是要讓台日的交流能更緊密！而透過這次合作，希望能讓更多日本的朋友認識來自台灣的插畫家馬來貘。廖惠萍表示，在這次活動期間，特別推出Laimo x DOMO的台灣珍珠咖啡拿鐵限定組合餐點，給喜愛馬來貘的民眾選購。針對住宿的旅客也同步推出Laimo x Domo聯名馬來膜公仔與名信片作為入住贈禮。

交通部觀光局東京事務所所長鄭憶萍致詞時表示，DOMO是台灣的旅宿品牌海外輸出的典範，而馬來貘在台灣是非常知名的插畫角色。能夠在日本的DOMO咖啡民宿看到馬來貘的新壁畫，以及馬來貘的專屬套餐，對此感到非常的高興。他進一步說明，每年造訪日本的外國觀光客中，大約有430萬人是來自台灣。

而日本一向是許多外國遊客觀光旅遊的首選，藉由這次機會，能夠讓更多世界各地的人們都能認識馬來貘，更可以推展台灣的文化，這點非常令人期待。

DOMO集團執行長李奇嶽表示，盼未來能透過文創、旅遊交流，讓台灣與日本更加密切，也將台灣的文創活力帶到日本，明年4月Domo也會攜手Laimo前往馬來膜的故鄉馬來西亞馬六甲，一起打拼發光發熱。