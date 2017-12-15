年輕師傅樂當耶誕老公公 送弱勢及育幼院美味饅頭

熱騰騰的饅頭，看了讓人食指大動。（記者詹士弘攝）

2017-12-15 17:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕「耶誕節做公益，我們要當耶誕老公公。」24歲自行創業的「饅頭獅」老闆史千桂繼3月推出「1元饅頭做愛心」活動後，即日起至耶誕節，凡低收入戶來店，即送兩顆饅頭及一杯豆漿，期間也將送兩個整天份的包子與饅頭給信義及一心育幼院，讓小朋友過個溫暖的耶誕節。

出身醫師世家，父親、哥哥及伯伯都是醫師的史千桂，選擇一條跟家族完全不一樣的路，他表示，他高中成績很好，就讀揚子中學3年，學業成績常保持第一名，但大學學測時失常，只考上文化大學戲劇系，但父親採開放式教育，支持他的選擇，他也在學校當了4年的男主角。

退伍後史千桂與表弟張哲戩一同返鄉創業，因緣際會中吃了阿姨做的饅頭，覺得實在太好吃，擔心這樣的美味會流失，為了要把好滋味傳承下去，向阿姨學習傳統手藝，並研發出了酒釀核桃桂圓、黑糖南瓜桂圓、芋香葡萄乾及純鮮奶等口味的饅頭，在確保傳統饅頭口感時，又開發出了新的滋味。

史千桂說，耶誕節即將到來，父親表示，「饅頭獅」平時就常送饅頭給弱勢團體，這個特別的日子更應回饋社會，在父親鼓勵下，決定舉辦愛心回饋活動，除送育幼院饅頭外，即日起至耶誕節期間，弱勢或低收入戶到店，即送兩顆饅頭及一杯豆漿；為回饋一般顧客，18日至24日，每買一包饅頭就送一包，每包最多有7顆。

送這麼多能賺錢嗎？史千桂笑著說，這個月就算是服務社會，不計盈虧。