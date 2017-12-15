為弱勢募款 自閉兒用加減乘除作畫相挺

吳起良的畫作，也納入宜蘭聯合勸募基金會推出的「2018年幸福桌曆」中。（記者林敬倫攝）

2017-12-15 17:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會推出幸福桌曆認捐活動，桌曆收入12幅身心障礙者的畫作，民眾只要捐款300元，即可獲得桌曆，其中自閉兒吳起良也是畫家之一，他以加減乘除的符號作畫，支持認捐活動；吳起良母親林惠玉說，希望透過兒子的畫，向更多人傳達身障者對生命的熱愛。

宜蘭聯合勸募基金會集結12名身心障礙者作畫，推出「2018年幸福桌曆」，今於宜蘭縣政府社福館舉行發表會，宜蘭縣代理縣長陳金德也到場共襄盛舉，義賣桌曆為弱勢募集資金，民眾只要樂捐300元，即可獲得桌曆，除了做愛心，也希望藉此次活動，鼓勵身障者走入人群。

12名身障者中，23歲的吳起良是自閉兒，口語能力停留在5歲，無法與外界正常溝通，小五被學校老師發現擅長利用加減乘除等符號構圖作畫，開啟他的繪畫人生；林惠玉表示，吳起良3年前從宜中美術班畢業，畢業後已辦了4場個展。

「上帝關了一扇門，就會開啟另一扇窗！」林惠玉指出，吳起良大多用很細的鋼珠筆作畫，而且用加減乘除的符號構圖，一般人很難用這樣的方式作畫，這是屬於起良個人的獨有的特質，由於獨一無案富有個人色彩，許多人願意花錢收藏，每幅畫作價值從1萬多元漲到3萬多元，3年來已可以自食其力，賺進百萬元。

林惠玉指出，希望兒子的案例可以鼓勵其他身障兒的家長，不要放棄任何希望，只要有愛，一定可以讓孩子有機會走出另一片天，也很感謝一路有來，各大公益團體給予兒子的支持，沒有這些社會溫暖，就沒有今天的吳起良。

陳金德表示，這些畫作都令人感動，展現身障者對生命的熱愛，吳起良從小發現有語言障礙，從線畫中找回自信，慢慢敞開心房，走向人群，這樣的故事非常鼓舞人心，希望民眾踴躍認購桌曆，把更多愛傳出去。