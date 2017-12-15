高市抽驗免洗餐具 整年未驗出溶出

高雄市府抽驗市面廚具。（記者黃旭磊翻攝）

2017-12-15 16:58

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市公布今年抽驗食品容器工廠及市面免洗餐具結果，並未驗出違法溶出，消保團體提醒民眾仍應小心。

高雄市衛生局今天（15日）公布106年食品容器具抽驗結果，科長陳建榮表示，針對量販店、餐具販售商店、五金百貨商店、餐飲業及5家食品容器具製造工廠，抽驗152件器具及618件標示查核，溶出試驗（高錳酸鉀消耗量、重金屬、蒸發殘渣、甲醛、三聚氰胺含量）及螢光增白劑、塑化劑等皆符合規定，僅13件標示與規定不符。

陳建榮說，5家食品容器具製造工廠，其中2家査出原料未離地放置、未建立文件表單記錄等缺失，溶出試驗依據食藥署規定項目，至於標示不合格項目包括耐熱溫度未標示、溫控磁化鍋標示「奈米」材質不實等，涉及外縣市已移請相關單位裁罰。

民眾擔心塑化劑溶出、耐熱不足等問題，主管機關並未驗出。對此，台灣消保會副秘書長徐邦瀚表示，民眾最擔心濕紙巾含二氧化硫、塑膠餐盤含塑化劑，一整年都沒驗出不代表業者循規蹈矩，政府檢驗只要合法都樂觀其成，將持續為消費者把關。

衛生局技正張華珊表示，稽查結果可上衛生局網站食品衛生專區查詢，或電洽專人（07-7134000轉食品衛生科）。