元旦連假國道客運票價平均85折 轉乘地方客運還可享優惠

2017-12-15 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年元旦假期，國道客運將提供平均85折優惠票價，吸引民眾返鄉、出遊搭乘，12月29日凌晨0點至107年1月1日24點，共有14家業者推出101條國道客運路線票價優惠；折扣最多的是阿羅哈客運台中－高雄路線，單程原價400元，優惠價只要300元，享75折優惠；此外，針對搭乘台鐵或國道客運轉在地客運乘客也提供轉乘優惠。

公路總局表示，明年元旦連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施，票價優惠路線較以往增加，平均優惠額度約為原價85折；國光客運台北－高雄原價580元，優惠價530元，約享91折、和欣客運台北－台南原價630元，優惠價530元，約享84折。

元旦連假轉乘在地客運實施範圍較今年國慶連假擴大，不僅搭乘國道客運，連搭台鐵後轉乘在地客運（台北市區公車除外）都可享有優惠，期望吸引民眾連假期間踴躍利用公共運輸返鄉。

公路總局運管中心副執行秘書梁郭國表示，今年國慶連假約2000多人使用轉乘優惠，明年納入台鐵後，使用轉乘優惠人次至少增加一倍以上。

公總表示，轉乘優惠未納入台北市公車，主因是台北市市區公車業者系統設定不及；除台北市外，各縣市市區公車及一般公路客運路線，這次均納入納轉乘優惠範圍。另外，因轉乘優惠必須使用電子票證，若民眾持紙票搭乘台鐵、國道客運，業者於場站內設有電子票證過卡機，乘客只需將電子票證完成過卡程序，後續使用電子票證轉乘就可享優惠。

針對宜蘭地區疏運部分，仍將試辦「捷運三重站－羅東」、「市府轉運站－傳藝中心」及「板橋轉運站－羅東」等3條國道客運臨時路線，後續民眾則可利用宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等在地公車系統，串聯至各大旅遊景點。