耗資近億、50個貨櫃打造 台東TTStyle原創館開幕

2017-12-15 16:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府耗資近億元，以50個貨櫃打造的TTStyle原創館商家今天聯合開幕，將成台東文創新地標。

原住民族文化創意產業聚落商品展售區，目前已完成10間店鋪的招租，進駐廠商包含法拉撒手作工坊、頑石創意及縣府扶植原住民文創設計產品的銷售平台等，販售的商品包含自然素材手作、咖啡輕食等，相當多元。

今天由縣長黃健庭及議長饒慶鈴等人共同揭幕。黃健庭表示，目前尚有店鋪持續招租中，歡迎有興趣的原住民文創產業經營團隊參與。

黃健庭說，被暱稱「波浪屋」的台東縣原住民族文化創意產業聚落商品展售區，經縣府命名為「TTStyle原創館」，店鋪數共18間，縣府於今年8月24日辦理公告標租，上個月16日才與6家廠商聯合簽約，結果1個月時間就已增加到10家廠商進駐，且有不少是有理想的年輕人、甚至還有首次創業的商家業者，目前還剩6間將辦理招租，期盼吸引台東在地原住民文創產業進駐，同時也歡迎原住民返鄉青年加入，縣府正規劃是否保留1個攤位讓鄉鎮市物產進駐，租金則由鄉鎮公所來均攤。

黄說，「TTStyle原創館」全棟以鋼筋混泥土與貨櫃打造，有著亮麗吸睛的波浪屋頂，位在市區相當的顯眼，未來結合周邊的鐵花音樂聚落、台東轉運站、魅力據點、秀泰影城及潮GAYA等，希望成為台東最有賣點的新商圈或新地標。

除已完成招租的店舖外，目前仍尚有店鋪持續招租中，坪數從10多坪至40多坪不等，相關招標訊息可電洽台東縣政府原住民族行政處部落經濟科，或可參考台東縣政府招標資訊系統，並至縣府發包中心購買標租須知。