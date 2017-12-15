5款電動機車專屬車牌 明年元旦上路

2017-12-15 16:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年1月1日起，電動機車將有專屬車牌，推出包含電動小型輕型機車、電動輕型機車、電動普通重型機車、電動大型重型機車、550cc以上電動大型重型機車等5款號牌，除電動小型輕型機車外，將比照現行一般機車號牌，提供標牌選號。交通部公路總局監理組副組長林義勝表示，目前每月約發出近8千張電動機車車牌，目標明年全年可發出10萬張電動車新牌。

林義勝表示，配合政府智慧電動機車產業推動規劃及執行，如未來進行停車管理時，為讓各單位能輕鬆辨識電動機車，將推出電動機車專屬車牌。其代碼第1個英文字母均為「E」（electric），號碼以前3後4配置（例如EMB-5678），號牌規格、顏色、材質、防偽辨識及字體樣式等，均與現行號牌相同，僅於號牌上方加上「電動車」字樣。

現行已領用一般號牌的電動機車共10萬7833輛，當中以電動輕型機車5萬8746輛最多，其次是電動普通重型機車，約有4萬7676輛；林奕勝表示，明年發行新車牌後，原號牌仍可繼續使用，並非全面換發新號牌。車主若想更換為電動機車專屬號牌，則須依規定繳交號牌規費300元，550cc以上電動大型重型機車號牌為400元。公路總局表示，電動機車號牌也提供標牌選號，對於熱門機車號碼，像是6666、8888、9999等，民眾都可上網競標。

另外，為讓號牌有一致性，現行核發有上、下綠邊電動汽車專屬號牌，用完後即不再採購製作，未來電動汽車專屬號牌，將依原號牌規格樣式、顏色不變，僅加『電動車』字樣方式作規劃、製作。