醫病》新手媽媽脹奶哀號 泌乳師傳授訣竅

2017-12-15 16:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮1名剛生下第1胎的30歲新手媽媽，想以母乳哺餵嬰兒，因擠奶方式不正確，胸部腫脹如石頭般堅硬，卻又誤以為「熱敷」便能緩解症狀，反而愈發疼痛「一碰就哀號」；花蓮門諾醫院泌乳師耿菁萱說，先「冰敷」後搭配按摩乳房外圍，才能有效疏通阻塞的乳腺。

「母乳哺育」近年逐漸受到民眾重視，全台友善母乳哺育環境林立，但仍有許多新手媽媽因哺餵母乳過程不順利而卻步，多半經歷乳腺發炎、脹奶疼痛等問題，加上不純熟的哺餵技巧，導致每次餵乳就像在與寶寶「作戰」，對剛生產後極度需要休息的母體而言，成為一大考驗。

產後剛滿1個月的新手媽媽小慈，因胸部脹得跟壘球般大而求診，感到又痛又難受的她，向醫師形容雙乳「腫脹難耐」，丈夫還拍下側邊乳房紀錄脹乳過程，讓她看了驚呼「不敢相信那是我的胸部！」

耿菁萱說，新手媽媽最常見的哺乳問題，多半是要紓緩脹奶所帶來的疼痛，過度擠奶或熱敷均會提高乳腺發炎的機率，因熱敷會加速血液循環，導致乳汁分泌更多並稠化如「泥巴」，在不通的情形下，建議先冰敷後，靠按摩方式疏通乳腺。

門諾醫院泌乳顧問陳淑娟也說，解決脹奶問題其實就是要靠「勤按摩」，輕柔、緩慢地從乳房外圍往乳暈方向按壓，但仍建議新手媽媽，在生產前就提前學習正確的哺乳方法，或是透過專業泌乳顧問的經驗分享與親身指導，讓哺餵母乳成為產後親子及夫妻間最幸福的互動。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，母乳哺餵能提供嬰兒最豐富的營養成分，並保護嬰兒免於疾病威脅，另能減少母體罹患乳癌、卵巢癌的風險等，目前花蓮共有4家母嬰親善醫院及57處公共場所及親善職場設置哺集乳室，全面推廣母乳哺育。