醫病》新手媽媽脹奶哀號 泌乳師傳授訣竅

2017-12-15 16:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮1名剛生下第1胎的30歲新手媽媽，想以母乳哺餵嬰兒，因擠奶方式不正確，胸部腫脹如石頭般堅硬，卻又誤以為「熱敷」便能緩解症狀，反而愈發疼痛「一碰就哀號」；花蓮門諾醫院泌乳師耿菁萱說，先「冰敷」後搭配按摩乳房外圍，才能有效疏通阻塞的乳腺。

「母乳哺育」近年逐漸受到民眾重視，全台友善母乳哺育環境林立，但仍有許多新手媽媽因哺餵母乳過程不順利而卻步，多半經歷乳腺發炎、脹奶疼痛等問題，加上不純熟的哺餵技巧，導致每次餵乳就像在與寶寶「作戰」，對剛生產後極度需要休息的母體而言，成為一大考驗。

產後剛滿1個月的新手媽媽小慈，因胸部脹得跟壘球般大而求診，感到又痛又難受的她，向醫師形容雙乳「腫脹難耐」，丈夫還拍下側邊乳房紀錄脹乳過程，讓她看了驚呼「不敢相信那是我的胸部！」

耿菁萱說，新手媽媽最常見的哺乳問題，多半是要紓緩脹奶所帶來的疼痛，過度擠奶或熱敷均會提高乳腺發炎的機率，因熱敷會加速血液循環，導致乳汁分泌更多並稠化如「泥巴」，在不通的情形下，建議先冰敷後，靠按摩方式疏通乳腺。

門諾醫院泌乳顧問陳淑娟也說，解決脹奶問題其實就是要靠「勤按摩」，輕柔、緩慢地從乳房外圍往乳暈方向按壓，但仍建議新手媽媽，在生產前就提前學習正確的哺乳方法，或是透過專業泌乳顧問的經驗分享與親身指導，讓哺餵母乳成為產後親子及夫妻間最幸福的互動。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，母乳哺餵能提供嬰兒最豐富的營養成分，並保護嬰兒免於疾病威脅，另能減少母體罹患乳癌、卵巢癌的風險等，目前花蓮共有4家母嬰親善醫院及57處公共場所及親善職場設置哺集乳室，全面推廣母乳哺育。

  • 花蓮1名剛生下第1胎的30歲新手媽媽小慈（右），想以母乳哺餵嬰兒，卻因擠奶方式不正確，胸部腫脹如石頭般堅硬，而向花蓮門諾醫院泌乳師陳淑娟（中）、耿菁萱（左）求教。（記者王峻祺攝）

    花蓮1名剛生下第1胎的30歲新手媽媽小慈（右），想以母乳哺餵嬰兒，卻因擠奶方式不正確，胸部腫脹如石頭般堅硬，而向花蓮門諾醫院泌乳師陳淑娟（中）、耿菁萱（左）求教。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮門諾醫院泌乳顧問陳淑娟示範疏通阻塞乳腺的正確按摩乳房方法。（記者王峻祺攝）

    花蓮門諾醫院泌乳顧問陳淑娟示範疏通阻塞乳腺的正確按摩乳房方法。（記者王峻祺攝）

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