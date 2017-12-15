「鏽塔」探討M型社會問題 明台南登演

2017-12-15 15:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，近年屢獲英國、西班牙、韓國、澳洲、印度等國際邀演，12月16日至17日將於台南文化中心原生劇場演出年度新作「鏽塔」，探討現今少子高齡化日趨嚴重，中產階級社會已逐漸瓦解成為M型社會的問題，今天為戲宣傳，邀請觀眾走入劇場，欣賞台灣前衛而充滿活力的當代舞蹈藝術。

滯留島舞蹈劇場，去年以「Lost in Grey」榮獲文化部遴選代表台灣至英國愛丁堡藝穗節，今年5月參與西班牙馬德里BETA Publica國際編舞決賽、9月到韓國參與創舞國際藝術節，每次國際邀演，打破文化與語言隔閡。

藝術總監張忠安表示，創團名稱秉持著「滯留」南方優秀舞蹈人才的理念，著力向下扎根，並不斷地以實驗精神探索創新，今年度新作「鏽塔」，以具突破性、實驗性的表演形態及舞台視覺設計，賦予舞蹈不一樣的思索空間，以後現代的批判前衛角度，詮釋現代人歷經資本社會的高壓下，所面臨的心境及現象。

舞團也將運用台南十鼓優質的排練與劇場空間，將實驗性質的表演藝術結合科技跨領域的作品「Factory」，發展新舞作衍生為巨型的移動舞臺，預計明年參加世界知名德國杜賽朵夫舞蹈博覽會，為台灣這塊土地努力深耕與發聲。

此外，舞團明年也將與十鼓仁糖文創園區進行媒合駐館，將常態式地在十鼓園區內演出並開啟課程與工作坊，落實文創園區、表演藝術與學術及社區的結合，讓喜好舞蹈的大小朋友們都可來參與。