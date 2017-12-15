台南巷弄內的百年中藥行 顏啟祥醫病也醫人

2017-12-15 15:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市北區自強街內有一間百年中藥行，有別於傳統店家將藥材分門別類地收納在小抽屜裏面，老闆顏啟祥平時堆疊藥材，等到客人有需要時再從中「挖出」，看似隨意的背後，卻有對中藥的堅持，認為現代人已陷入「藥到病除」的迷思。

顏家經營的中藥行，在自強街超過百年，雖然位在小巷弄中，但長期經營的老字號，早已建立綿密的人際關係網絡；顏啟祥是第四代老闆，笑稱20幾年前因為找不到工作才回家接下祖業，不然他最討厭的科目可是國文，更別提醫書中那些文言文。

顏啟祥的中藥行與多數人記憶中的印象不同，以往都是藥材被分門別類地收納在小抽屜裡，但顏的店內卻是一包一包、一盒一盒地堆疊在旁；顏啟祥笑說，由於藥材包裝得越來越大包，他又是孤家寡人，所以很難整理擺放，不過這叫亂中有序，擺太整齊反而找不到。

看似隨興的顏啟祥，背後卻有對中醫的堅持；顏啟祥表示，他不喜歡顧客劈頭就問藥材有何功效、減肥失眠該抓什麼藥方，一來涉及法規問題，二來則是大眾「藥到病除」的迷思，養生是從多方面培養，例如談吐、作息或情緒等身心靈達成平衡，並非光憑一帖藥就見效。不過話語剛落，顏啟祥又開玩笑地補上一句，「全世界只有中藥拿人類當小白鼠試驗了幾千年」，這點確實比西藥更「科學」。